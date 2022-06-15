России больше не нужны "референдумы" на оккупированных территориях: Данилов назвал причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря РНБО Алексея Данилова во время телемарафона .

"Это классическая форма. Сначала взять помощь тех предателей, которые согласились на определенный период времени возглавлять органы, но теперь РФ срывает все маски и ставит россиян на управление теми территориями, которые захвачены. Это еще раз говорит о том, что они не будут, вероятно, проводить "референдумы", а будут просто россиян назначать на должности", - заявил Данилов.

По его словам, таким образом Россия даже не попытается легитимизировать присоединение оккупированных территорий, она просто будет брать их под свой контроль.