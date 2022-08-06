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Оккупанты планируют наступать на юге: известно о первой попытке

Фото: оккупанты предприняли попытку наступления в направлении Лозового (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупационные войска, как и ожидалось, на Херсонском плацдарме начали проявлять активность, наращивая обстрелы. В частности, была предпринята очень неудачная попытка наступления в направлении Лозового.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"В течение последних суток продолжается сосредоточение сил и средств на Николаевском и Криворожском направлениях, что лишь подтверждает версию о намерении оккупантов не только держать оборону и блокировать контрнаступление ВСУ, но и вести контрнаступательные и наступательные действия", - говорится в сообщении.

Исходя из переброски сил и средств через Берислав, как объясняют в ведомстве, оккупанты намерены усилить давление на плацдарм ВСУ на левом берегу Ингульца, в частности, в районе Давидов Брод.

"Прошедшие сутки в этом направлении было переброшено минимум 60 единиц техники", - добавляют в "СтратКоме".

"Также были зафиксированы в большом количестве 203-мм САУ 2С7 "Пион", в районе Херсона численностью 8 единиц. Также фиксировалось присутствие и на правом берегу целого дивизиона - 18 единиц.

"Присутствие САУ 2С7 "Пион" говорит о том, что противник, во-первых, пытается выйти на какой-то паритет с дальнобойной артиллерией ВСУ, во-вторых - что РОВ готовятся уничтожать укропрайоны", - говорят в ведомстве.

В "СтратКоме" предполагают, что оккупанты, учитывая накопленные силы, будут иметь какой-то ситуативный успех в самом начале своего движения.

"Отсутствие полноценной системы управления и системы обеспечения передовых подразделений, количество которых за 2 недели возросло более чем в 2 раза, а также полноценной логистики и является тем выступом через который эта масса оступится. В принципе, они уже оступились, решив держаться за правый берег зубами и когтями, вместо того, чтобы выявить "жест доброй воли", - констатируют в ведомстве.

Напомним, Лозовое Херсонской области ВСУ взяли под свой контроль в конце июля.

Как сообщалось, в северо-восточные районы Херсонской области россияне стягивают оружие и технику. В ВСУ предполагают, что оккупанты настроены первыми атаковать, чтобы украинская армия перешла в оборону.

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Херсонская область