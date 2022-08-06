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Окупанти планують наступати на півдні: відомо про першу спробу

Фото: окупанти зробили спробу наступу у напрямку Лозового (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупаційні війська, як і очікувалося, на Херсонському плацдармі почали виявляти активність, нарощуючи обстріли. Зокрема, було здійснено дуже невдалу спробу наступу у напрямку Лозового.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Протягом останньої доби триває зосередження сил і засобів на Миколаївському та Криворізькому напрямках, що лише підтверджує версію про намір окупантів не лише тримати оборону та блокувати контрнаступ ЗСУ, а й вести контрнаступальні та наступальні дії", - йдеться в повідомленні.

Виходячи з перекидання сил та засобів через Берислав, як пояснюють у відомстві, окупанти мають намір посилити тиск на плацдарм ЗСУ на лівому березі Інгульця, зокрема, в районі Давидів Брід.

"Минулої доби в цьому напрямку було перекинуто мінімум 60 одиниць техніки", - додають у "СтратКомі".

"Також були зафіксовані у великій кількості 203-мм САУ 2С7 "Піон", в районі Херсона чисельністю 8 одиниць. Також фіксувалося присутність і на правому березі цілого дивізіону - 18 одиниць.

"Присутність САУ 2С7 "Піон" говорить про те, що противник, по-перше, намагається вийти на якийсь паритет із далекобійною артилерією ЗСУ, по-друге - що РОВ готуються знищувати укріп райони", - кажуть у відомстві.

У "СтратКомі" припускають, що окупанти, враховуючи накопичені сили, матимуть якийсь ситуативний успіх на самому початку свого руху.

"Відсутність повноцінної системи управління та системи забезпечення передових підрозділів, кількість яких за 2 тижні зросла більш ніж у 2 рази, а також повноцінної логістики і є тим виступом, про який ця маса оступиться. В принципі, вони вже оступилися, вирішивши триматися за правий берег зубами та пазурами, замість того, щоб виявити "жест доброї волі", - констатують в відомстві.

Нагадаємо, Лозове Херсонської області ЗСУ взяли під свій контроль наприкінці липня.

Як повідомлялося, у північно-східні райони Херсонської області росіяни стягують зброю та техніку. У ЗСУ припускали, що окупанти налаштовані першими атакувати, щоби українська армія перейшла в оборону.

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Херсонская область