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Оккупанты планировали паспортизировать жителей Киевской области советскими документами, - СБУ

Фото: оккупанты планировали паспортизировать жителей Киевской области советскими документами (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, в случае захвата Киевской области, планировали паспортизировать горожан советскими документами. Сотрудники СБУ обнаружили вражеский схрон.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу СБУ.

"В случае захвата Киевской области российские оккупанты планировали создать здесь оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики. Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР - по крайней мере на первое время до выдачи документов РФ", - пишет пресс-служба СБУ.

Также был обнаружен вражеский схрон с бланками советских паспортов. Он был обустроен в доме города Макаров Бучанского района. Во время осмотра были изъяты сотни пустых документов.

Примечательно то, что бланки были образца УССР.

"То есть все надписи на них выполнены не только на русском, но и на украинском языке. Причем подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все выявленные бланки - были завезены из РФ в начале полномасштабной агрессии против нашего государства", - добавляет пресс-служба.

Фото: оккупанты планировали паспортизировать жителей Киевской области советскими документами (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала коллаборанта, который сотрудничал с российскими спецслужбами и создавал СМИ для распространения пропаганды РФ в Украине.

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