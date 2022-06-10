RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти планували паспортизувати мешканців Київської області радянськими документами, - СБУ

Фото: окупанти планували паспортизувати мешканців Київської області радянськими документами (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти, у разі захоплення Київської області, планували паспортизувати містян радянськими документами. Співробітники СБУ виявили ворожий схрон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.

"У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР - принаймні на перший час до видачі документів РФ", - пише пресслужба СБУ.

Також було виявлено ворожий схрон з бланками радянських паспортів. Він був облаштований у будинку міста Макарів Бучанського району. Під час огляду було вилучено сотні пустих документів.

Примітно те, що бланки були зразка УРСР.

"Тобто всі надписи на них виконані не тільки російською, а й українською мовою. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки - були завезені з РФ на початку повномасштабної агресії проти нашої держави", - додає пресслужба.

Фото: окупанти планували паспортизувати мешканців Київської області радянськими документами (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала колаборанта, який співпрацював з російськими спецслужбами й створював ЗМІ для поширення пропаганди РФ в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяКиївська область