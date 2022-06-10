Окупанти планували паспортизувати мешканців Київської області радянськими документами, - СБУ

Російські окупанти, у разі захоплення Київської області, планували паспортизувати містян радянськими документами. Співробітники СБУ виявили ворожий схрон.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.
"У разі захоплення Київської області російські окупанти планували створити тут окупаційну адміністрацію та організувати псевдореферендум для проголошення місцевої республіки. Усіх жителів хотіли взяти на облік і в обмін на українські документи примусово роздати паспорти СРСР - принаймні на перший час до видачі документів РФ", - пише пресслужба СБУ.
Також було виявлено ворожий схрон з бланками радянських паспортів. Він був облаштований у будинку міста Макарів Бучанського району. Під час огляду було вилучено сотні пустих документів.
Примітно те, що бланки були зразка УРСР.
"Тобто всі надписи на них виконані не тільки російською, а й українською мовою. Причому подібна серія не вироблялася в Україні з 1990 року. Таким чином, усі виявлені бланки - були завезені з РФ на початку повномасштабної агресії проти нашої держави", - додає пресслужба.
Фото: окупанти планували паспортизувати мешканців Київської області радянськими документами (facebook.com/SecurSerUkraine)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала колаборанта, який співпрацював з російськими спецслужбами й створював ЗМІ для поширення пропаганди РФ в Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.