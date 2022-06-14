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Оккупанты перебросили к Северодонецку две БТГ, готовят наступление на Славянск, - Генштаб

Оккупанты перебросили к Северодонецку две БТГ (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты свои основные усилия сосредоточили на захвате Богородичного и создании условий для развития наступления на Славянск. Также войска РФ применяют артиллерию вблизи Дубровного, Карнауховки, Новой Дмитровки и Вернополья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северском направлении российская армия усилила подразделения двумя батальонными тактическими группами из состава воздушно-десантных войск. Агрессор обстрелял из артиллерии позиции сил обороны в приграничных районах Сумской и Черниговской областей.

В Харьковском направлении войска РФ основные усилия сосредоточили на недопущении дальнейшего продвижения подразделений Сил обороны к границе. На Лиманском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку войск с целью развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

На Северодонецком направлении зафиксировано перемещение двух батальонных тактических групп в район Кременная – Рубежное. При поддержке артиллерии оккупанты пытались закрепиться в центральной части Северодонецка.

На Бахмутском направлении агрессор обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах Возрождения, Новолуганска и Бахмута. В ходе наступления имел частичный успех и закрепился в Возрождении и продолжает наступление на Вершину.

На Криворожском направлении враг провел минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давыдов Брод – Калиновское. На Николаевском направлении, в районах Станислава, Томиной Балки и Дослидного Херсонской области, враг развернул две реактивные батареи и одну батарею ствольной артиллерии.

Ранее сообщалось, что за 13 июня подразделения ВСУ на востоке Украины за день поразили два склада противника с боеприпасами, а также один склад с ГСМ. Кроме того, украинским военным удалось сбить беспилотник.

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