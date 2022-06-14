Окупанти перекинули до Сєвєродонецька дві БТГ, готують наступ на Слов'янськ, - Генштаб

На Сіверському напрямі російська армія посилила підрозділи двома батальйонними тактичними групами зі складу повітряно-десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції сил оборони в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

У харківському напрямку війська РФ основні зусилля зосередили на недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до кордону. На Лиманському напрямку окупанти здійснюють перегрупування військ з метою розвитку наступу в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку зафіксовано переміщення двох батальйонних тактичних груп в район Кремінна-Рубіжне. За підтримки артилерії окупанти намагалися закріпитися в центральній частині Сєвєродонецька.

На Бахмутському напрямку агресор обстріляв з артилерії позиції наших військ у районах Відродження, Новолуганська та Бахмута. В ході наступу мав частковий успіх і закріпився у відродженні і продовжує наступ на Вершину.

На Криворізькому напрямку ворог провів мінування узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід-Калинівське. На Миколаївському напрямку, в районах Станіслава, Томиної Балки й Дослідного Херсонської області, ворог розгорнув дві реактивні батареї та одну батарею ствольної артилерії.