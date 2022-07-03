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Россияне оккупировали Золотаровку и пытаются захватить Белогоровку, - Генштаб

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные захватили Золотаревку. Также пытаются завладеть и Белогоровкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Главные события сегодняшнего дня на фронте:

  • на Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и характере военных Беларуси не отмечаются;
  • на Северском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области;
  • на Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших военных. Оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Золочев, Хрестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чепель;
  • на Славянском направлении враг вел огонь по территории неподалеку Долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Наши бойцы отбили штурм в направлении Пасека-Долина;
  • на Краматорском направлении оккупанты форсируют реку Северский Донец и пытаются захватить Белогоровку. Пытаются обстрелами сковать наши войска;
  • на Лисичанском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии населенные пункты Золотаревка и Верхнекаменка. Во время штурма в направлении Золотаревки взяли под контроль населенный пункт;
  • на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Соледара, Покровского, Бахмута и Клинового. Наши бойцы отбили штурм в направлениях Почечное - Берестовое, Васильевка - Берестовое, Вовчоярівка - Спорное и Николаевка - Спорный;
  • на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Авдеевка, Пески, Новомихайловка, Времовка, Гуляйполе, Волшебное, чтобы сковать действия наших бойцов. Также враг нанес авиаудар неподалеку Каменки, Авдеевки и Шевченко;
  • на Южнобугском направлении оккупанты пытаются не допустить продвижения наших бойцов и принимают меры по логистическому обеспечению войск и совершенствованию своих позиций;
  • на Николаевском направлении враг продолжает наносить ракетные удары, чтобы понизить наступательные способности наших военных.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях российских военных за минувшие сутки. Наши бойцы уничтожили вражеский вертолет и ликвидировали около сотни оккупантов.

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