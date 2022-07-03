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Сбитый вертолет и 100 уничтоженных оккупантов: новые потери России в войне

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Киев, Воскресенье 03 июля 2022 09:07
Сбитый вертолет и 100 уничтоженных оккупантов: новые потери России в войне Фото: Россия потеряла в Украине уже около 35 970 своих военных (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

За минувшие сутки российская армия потеряла еще 100 своих военных в войне против Украины и, в частности, один вертолет. Всего уже уничтожено около 35 970 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 03.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 35970 (+100) человек ликвидировано,
  • танков - 1584 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 3744 (+7) ед,
  • артиллерийских систем - 801 (+1) ед,
  • РСЗО - 246 (+0) ед,
  • средства ПВО - 105 (+0) ед
  • самолетов - 217 (+0) ед,
  • вертолетов - 187 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 654 (+1),
  • крылатые ракеты - 144 (+0),
  • корабли / катера - 15 (+0) ЕД,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2618 (+4) ед,
  • специальная техника - 64 (+3).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в городе, нанеся более 30 ударов.

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