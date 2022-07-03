Росіяни окупували Золотарівку та намагаються захопити Білогорівку, - Генштаб

на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положені й характері військових Білорусі не відзначаються;
на Сіверському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони прикордонних населених пунктів Бачівськ та Вовківка Сумської області;
на Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування наших військових. Окупанти обстріляли райони населених пунктів Золочів, Хрестище, Малинівка, Черкаська Лозова та Чепіль;
на Слов’янському напрямку ворог вів вогонь по території неподалік Долини, Курульки, Богородичного, Адамівки та Гусарівки. Наші бійці відбили штурм у напрямку Пасіка - Долина;
на Краматорському напрямку окупанти форсують річку Сіверський Донець й намагаються захопити Білогорівку. Намагаються обстрілами скувати наші війська;
на Лисичанському напрямку окупанти обстріляли з артилерії населені пункти Золотарівка і Верхньокам’янка. Під час штурму у напрямку Золотарівки взяли під контроль населений пункт;
на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони Соледара, Покровського, Бахмута та Клинового. Наші бійці відбили штурм у напрямках Ниркове - Берестове, Василівка - Берестове, Вовчоярівка - Спірне та Миколаївка - Спірне;
на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали райони населених пунктів Авдіївка, Піски, Новомихайлівка, Времівка, Гуляйполе, Чарівне, аби сковати дії наших бійців. Також ворог завдав авіаудару неподалік Кам’янки, Авдіївки та Шевченко;
на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються не допустити просування наших бійців й вживають заходи з логістичного забезпечення військ й удосконалення своїх позицій;
на Миколаївському напрямку ворог продовжує завдавати ракетних ударів аби знизити наступальні спроможності наших військових.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати російських військових за минулу добу. Наші бійці знищили ворожий гелікоптер та ліквідували близько сотні окупантів.