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Окупанти оцінили збитки від повені в Криму

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Понеділок 28 червня 2021 16:20
Окупанти оцінили збитки від повені в Криму Фото: повінь у Криму завдала збитків у 165 млн доларів (znak.com)
Автор: Олександр Білоус

Прямі збитки від сильних злив і підтоплення населених пунктів у Криму склали близько 12,5 млрд рублів (близько 165 млн доларів). Ця цифра не враховує витрат на боротьбу з повінню.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, на ремонт покрівель, підвалів та інших пошкоджених приміщень потрібно 33 млн доларів.

При цьому Аксьонов заявив, що планується виділити гроші на ремонт доріг.

Як писало РБК-Україна, в червні на Крим обрушилися зливи, в результаті яких Керч, а потім Ялта опинилися в зоні повеней. В результаті через стихію постраждали сотні будинків, понад 1700 осіб були виселені.

В Ялті річки вийшли з берегів, а селеві потоки змили частину будівель міста.

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Крим ущерб повінь
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