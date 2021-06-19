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Ущерб катастрофический: оккупанты оценили последствия наводнения в Ялте

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Украина, Суббота 19 июня 2021 18:16
Ущерб катастрофический: оккупанты оценили последствия наводнения в Ялте Фото: ущерб Ялте назвали катастрофическим (znak.com)
Автор: Александр Белоус

Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте катастрофическим. Из-за дождей реки вышли из берегов.

Об этом сообщает российское агентство РИА Новости.

"Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит", - сказал он.

В Ялте также запрещено купаться, а 46 пляжей города нуждаются в очистке. Кроме того, в Ялте до полуночи отложили возобновление подачи питьевой воды, поскольку она стала мутной. Ее отключили еще вчера 18 июня.

Оккупанты объявили 18 июня в Ялте режим чрезвычайной ситуации. Город закрывали на въезд, жителям запрещали выходить на улицу.

Напомним, в оккупированном Крыму уже несколько дней идут сильные дожди. В Ялте в результате наводнения пострадали 18 человек. Известно об одном погибшем человеке и еще об одном пропавшем без вести.

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Ялта Крым наводнение
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