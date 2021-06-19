Ущерб катастрофический: оккупанты оценили последствия наводнения в Ялте

Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов назвал ущерб от наводнения в Ялте катастрофическим. Из-за дождей реки вышли из берегов.

"Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит", - сказал он.

В Ялте также запрещено купаться, а 46 пляжей города нуждаются в очистке. Кроме того, в Ялте до полуночи отложили возобновление подачи питьевой воды, поскольку она стала мутной. Ее отключили еще вчера 18 июня.

Оккупанты объявили 18 июня в Ялте режим чрезвычайной ситуации. Город закрывали на въезд, жителям запрещали выходить на улицу.