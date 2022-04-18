Оккупанты отпустили жителя Голой Пристани. В плену остаются мэр и еще три человека

"Российские военные до сих пор находятся в санатории "Гопри"! Городской голова и другие наши ребята до сих пор находятся в плену, вчера выпустили из плена жителя Голой Пристани Сергея Скубеника (всего 4 пленных)!"- написал он

Напомним, что 28 марта российские оккупанты похитили мэра Голой Пристани Херсонской области Александра Бабича

Добавим, недавно оккупанты отпустили старосту Старозбурьевской ОТГ Херсонской области. Он был в плену около трех недель.

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