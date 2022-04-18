RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти відпустили жителя Голої Пристані. В полоні залишаються мер та ще троє осіб

Фото: мер Голої Пристані все ще в полоні окупантів, з ним троє людей (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти відпустили одного з жителів Голої Пристані (Херсонська область). У полоні все ще залишаються мер міста та троє громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата міськради Юрія Зеленіна у Facebook..

"Російські військові досі перебувають у санаторії "Гопри"! Міський голова та інші наші хлопці досі перебувають у полоні, вчора випустили з полону мешканця Голої Пристані Сергія Скубеника (всього 4 полонених)!" - написав він

Нагадаємо, що 28 березня російські окупанти викрали мера Голої Пристані Херсонської області Олександра Бабича

Додамо, нещодавно окупанти відпустили старосту Старозбур'ївської ОТГ Херсонської області. Він був у полоні близько трьох тижнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская областьВійна Росії проти України