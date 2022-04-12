В Херсонской области оккупанты отпустили старосту общины, который был в плену 3 недели
Фото: в Херсонской области оккупанты освободили из поголу голову ОТГ (Getty Images)
Российские оккупанты отпустили старосту Старозбурьевской ОТО Херсонской области. Он был в плену около трех недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет города Голая Пристань.
"Виктор Васильевич Маруняк, которого удерживали в плену принудительно военные Российской Федерации, сегодня возвращается к нам, вышел на связь", - отметила представительница городского совета.
Глава общины был в плену с 22 марта.
Напомним, ранее омбудсмен сообщила о похищении оккупантами мирных украинцев на захваченных территориях. Людей переодевают в военную форму и затем выдают за пленных.
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