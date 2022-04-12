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В Херсонской области оккупанты отпустили старосту общины, который был в плену 3 недели

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Херсонская область, Вторник 12 апреля 2022 14:41
В Херсонской области оккупанты отпустили старосту общины, который был в плену 3 недели Фото: в Херсонской области оккупанты освободили из поголу голову ОТГ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты отпустили старосту Старозбурьевской ОТО Херсонской области. Он был в плену около трех недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет города Голая Пристань.

"Виктор Васильевич Маруняк, которого удерживали в плену принудительно военные Российской Федерации, сегодня возвращается к нам, вышел на связь", - отметила представительница городского совета.

Глава общины был в плену с 22 марта.

Напомним, ранее омбудсмен сообщила о похищении оккупантами мирных украинцев на захваченных территориях. Людей переодевают в военную форму и затем выдают за пленных.

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