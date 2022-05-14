Оккупанты отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевского сельсовета

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне. Новини ".

Как отметила жена Родионова Инна Родионова, ее мужа отпустили сегодня. Она уже успела пообщаться с ним по телефону.

Отметим, что заместитель сельского головы был похищен 2 мая. Именно тогда российские военные захватили помещение сельского совета Чернобаевки. Оккупанты сорвали флаг Украины, провели обыски и не допустили работников к рабочим местам.