Оккупанты отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевского сельсовета
Российские военные отпустили из плена заместителя председателя Чернобаевского сельсовета Херсонской области Евгения Родионова. Информацию подтвердила его жена.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Новини".
Как отметила жена Родионова Инна Родионова, ее мужа отпустили сегодня. Она уже успела пообщаться с ним по телефону.
Отметим, что заместитель сельского головы был похищен 2 мая. Именно тогда российские военные захватили помещение сельского совета Чернобаевки. Оккупанты сорвали флаг Украины, провели обыски и не допустили работников к рабочим местам.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши бойцы нанесли девятнадцатый удар по российской технике и складам боеприпасов во временно занятой врагом Чернобаевке.
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