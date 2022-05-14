Окупанти відпустили з полону заступника голови Чорнобаївської сільради
Російські військові відпустили з полону заступника голови Чорнобаївської сільради Херсонської області Євгенія Родіонова. Інформацію підтвердила його дружина.
Про це пише РБК-Укрїна з посиланням на "Суспільне. Новини".
Як відзначила дружина Родіонова Інна Родіонова, її чоловіка відпустили сьогодні. Вона вже встигла поспілкуватися з ним телефоном.
Відзначимо, що заступника сільського голови було викрадено 2 травня. Саме тоді російські військові захопили приміщення сільської ради Чорнобаївки. Окупанти зірвали прапор України, провели обшуки й не допустили працівників до робочих місць.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші бійці завдали дев'ятнадцятого удару по російській техніці та складам боєприпасів у тимчасово зайнятій ворогом Чорнобаївці.
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