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Окупанти відпустили з полону заступника голови Чорнобаївської сільради

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Субота 14 травня 2022 19:46
Окупанти відпустили з полону заступника голови Чорнобаївської сільради Фото: окупанти відпустили з полону заступника голови Чорнобаївської сільради (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відпустили з полону заступника голови Чорнобаївської сільради Херсонської області Євгенія Родіонова. Інформацію підтвердила його дружина.

Про це пише РБК-Укрїна з посиланням на "Суспільне. Новини".

Як відзначила дружина Родіонова Інна Родіонова, її чоловіка відпустили сьогодні. Вона вже встигла поспілкуватися з ним телефоном.

Відзначимо, що заступника сільського голови було викрадено 2 травня. Саме тоді російські військові захопили приміщення сільської ради Чорнобаївки. Окупанти зірвали прапор України, провели обшуки й не допустили працівників до робочих місць.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші бійці завдали дев'ятнадцятого удару по російській техніці та складам боєприпасів у тимчасово зайнятій ворогом Чорнобаївці.

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