Оккупанты отпустили из плена заместителя главы общины в Сумской области

Позавчера, 1 апреля, российские захватчики заместителя главы Новослободской объединенной территориальной общины Алексея Шибаева захватили в плен на
вражескому блокпосту возле села Пересепки. Сейчас он уже находится с бойцами тероборони.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Сумской областной государственной администрации-руководителя Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
Шибаева захватили в плен во время того, как он сопровождал гуманитарную колонну.
"Шибаев Алексей Михайлович, заместитель председателя Новослободской общины жив! Сейчас он вместе с бойцами теробороны Белополья", - пишет Живицкий.
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