Сопровождал гуманитарку. Оккупанты похитили замглавы общины в Сумской области
Фото: российские войска берут в плен представителей местных властей (GettyImages)
Российские оккупанты в Сумской области похитили замглавы Новослободской объединенной территориальной общины Алексея Шибаева. Он сопровождал гуманитарный груз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.
По его словам, Шибаев находится в плену российских военных с 1 апреля 2022 года.
"Его схватили на вражеском блокпосту возле села Пересепки… Алексей сопровождал гуманитарный груз", - добавил Живицкий.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Херсонской области похитили мэра Таврийска Николая Ризака, со вчерашнего дня с ним нет связи.
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