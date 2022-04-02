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Сопровождал гуманитарку. Оккупанты похитили замглавы общины в Сумской области

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Сумская область, Суббота 02 апреля 2022 11:17
Сопровождал гуманитарку. Оккупанты похитили замглавы общины в Сумской области Фото: российские войска берут в плен представителей местных властей (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Российские оккупанты в Сумской области похитили замглавы Новослободской объединенной территориальной общины Алексея Шибаева. Он сопровождал гуманитарный груз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

По его словам, Шибаев находится в плену российских военных с 1 апреля 2022 года.

"Его схватили на вражеском блокпосту возле села Пересепки… Алексей сопровождал гуманитарный груз", - добавил Живицкий.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Херсонской области похитили мэра Таврийска Николая Ризака, со вчерашнего дня с ним нет связи.

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