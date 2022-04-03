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Окупанти відпустили з полону заступника голови громади в Сумській області

Фото: заступник голови Новослобідської об'єднаної територіальної громади Олексій Шибаєв (t.me/Zhyvytskyy/1508)
Автор: Сергій Пишкін

Позавчора, 1 квітня, російські загарбники заступника голови Новослобідської об'єднаної територіальної громади Олексія Шибаєва захопили в полон на
ворожому блокпосту біля села Пересепки. Наразі він вже перебуває з бійцями тероборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної державної адміністрації - керівника Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Шибаєва захопили в полон під час того, як він супроводжував гуманітарну колону.

"Шибаєв Олексій Михайлович, заступник голови Новослобідської громади живий! Зараз він разом з бійцями тероборони Білопілля", - пише Живицький.

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