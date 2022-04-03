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Окупанти відпустили з полону мера Берислава

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Берислав, Неділя 03 квітня 2022 10:29
Окупанти відпустили з полону мера Берислава Фото: мер Берислава Олександр Шаповалов (delo.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Міський голова міста Берислав Херсонської області Олександр Шаповалов знову на волі. Напередодні російські окупанти відпустили його з полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Відпустили вчора ввечері, зараз перебуваю вдома. Все нормально", - сказав Шаповалов.

Нагадаємо, 19 березня окупанти викрали мера Борислава та місцевого активіста.

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