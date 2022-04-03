Окупанти відпустили з полону мера Берислава
Фото: мер Берислава Олександр Шаповалов (delo.ua)
Міський голова міста Берислав Херсонської області Олександр Шаповалов знову на волі. Напередодні російські окупанти відпустили його з полону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Відпустили вчора ввечері, зараз перебуваю вдома. Все нормально", - сказав Шаповалов.
Нагадаємо, 19 березня окупанти викрали мера Борислава та місцевого активіста.
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