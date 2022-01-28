ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти відправили розвідників у бік ЗСУ і обстріляли наші позиції біля Мар'їнки

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 28 січня 2022 07:54
Окупанти відправили розвідників у бік ЗСУ і обстріляли наші позиції біля Мар'їнки Фото: на Донбасі 2 порушення за добу (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Окупанти на Донбасі продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи. За минулу добу, 27 січня, вони двічі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

У Луганській області, в безпосередній близькості до переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних Сил України, особовим складом опорного пункту була виявлена спроба проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника.

"Завдяки пильності і рішучості військовослужбовців Збройних Сил ворог відмовився від своїх намірів і відступив на тимчасово окуповану територію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупанти обстріляли позиції наших бійців недалеко від Мар'їнки. Обстріли здійснювалися зі стрілецької зброї.

В результаті дій окупантів наші захисники не постраждали.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил в результаті дій ворога немає", - уточнили в ООС.

Також наголошується, що завдяки зусиллям наших військових рубежі українських підрозділів залишилися незмінними

"Військовослужбовці Об'єднаних сил контролюють ситуацію і продовжують виконувати завдання з відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 25 січня бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Двоє українських військових отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас
NEWS
Новий максимум. В Україні більше 34 тисяч випадків COVID: де найбільше за добу
Новий максимум. В Україні більше 34 тисяч випадків COVID: де найбільше за добу
DAILY
На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На випадок вторгнення. Яку зброю і навіщо дають Україні США та інші союзники