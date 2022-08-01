Оккупанты открывают рекрутинговые центры для коллаборантов в Запорожской области, - разведка

Российские военные ищут коллаборантов во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области, которые бы создавали "массовку" в поддержку фейковых "референдумов".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления разведки Министерства обороны.

По мнению представителей оккупационных администраций, это могло бы снизить градус недовольства войной, а также создать картинку в телевизоре для россиян.

Между тем как отмечает разведка, в Мелитополь прибыли российские специалисты для проведения соответствующих пиар-акций.

"Рабочий штаб данных представителей открыт в захваченном помещении магазина "Фокстрот". Кроме этого, в Бердянске открыт и работает рекрутинговый центр для желающих сотрудничать с оккупационными властями. Впрочем, желающих не много, даже несмотря на серьезные "материальные стимулы", - добавляет разведка.

Чтобы создать картинку для кремлевских телеканалов, российские военные начали свозить "активистов" из временно оккупированного Крыма.

"Продолжается завоз так называемых "гуманитарных грузов" с территории РФ. Условиями получения "гуманитарки" или ее денежной компенсации является участие в так называемых "акциях поддержки" оккупационного режима и предоставление личных паспортных данных", - пишет разведка.

Для координации действий создано "общественное движение "Мы вместе с Россией", которое занимается организацией проплаченных "массовых акций" в поддержку фейкового "референдума".