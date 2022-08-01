Окупанти відкривають рекрутингові центри для колаборантів в Запорізькій області, - розвідка
Російські військові шукають колаборантів в тимчасово окупованих населених пунктах Запорізької області, які б створювали "масовку" на підтримку фейкових "референдумів".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Головного управління розвідки Міністерства оборони.
На думку представників окупаційних адміністрацій, це могло б зменшити градус незадоволення війною, а також створити картинку в телевізорі для росіян.
Тим часом як відзначає розвідка, до Мелітополя прибули російські фахівці для проведення відповідних піар-акцій.
"Робочий штаб даних представників відкрито у захопленому приміщенні магазину "Фокстрот". Крім цього, у Бердянську відкрито та працює рекрутинговий центр для бажаючих співпрацювати з окупаційною владою. Втім, бажаючих не багато, навіть незважаючи на серйозні "матеріальні стимули", - додає розвідка.
Аби створити картинку для кремлівських телеканалів, російські військові почали звозити "активістів" з тимчасово окупованого Криму.
"Продовжується завезення так званих "гуманітарних вантажів" з території РФ. Умовами отримання "гуманітарки" або її грошової компенсації є участь у так званих "акціях підтримки" окупаційного режиму та надання особистих паспортних даних", - пише розвідка.
Для координації дій створено "громадський рух "Мы вместе с Россией", який займається організацією проплачених "масових акцій" на підтримку фейкового "референдуму".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українські бійці вибудували лінію обороны Запоріжжя, при якій ворожі удари не досягають до міста.
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