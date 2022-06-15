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Оккупанты открыли порт в Херсоне

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Херсон, Среда 15 июня 2022 15:42
Оккупанты открыли порт в Херсоне Фото: Россия восстановила работу порта в оккупированном Херсоне (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированном Херсоне российские захватчики восстановили работу порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

"Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов", - пишет издание со ссылкой на оккупационную "администрацию" Херсона.

По данным СМИ, на данный момент уже восстанавливается инфраструктура порта, проводится ремонт, идет подготовка к возобновлению "полноценной работы".

Как сообщалось, российские оккупанты третий раз отправили в Россию судно с украденным украинским металлоломом. Корабль отплыл из порта оккупированного Мариуполя в воскресенье, 12 июня.

4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ, которое отправили для мародерства металла из Украины.

29 мая в порт Мариуполя зашло первое российское грузовое судно типа "река-море". На него загружают металл, принадлежащий Украине.

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