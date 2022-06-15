Окупанти відкрили порт у Херсоні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости .

За даними ЗМІ, наразі вже відновлюється інфраструктура порту, проводиться ремонт, триває підготовка до відновлення "повноцінної роботи".

"Херсонський морський торговельний порт відновив роботу і готується до перевалки вантажів", - пише видання з посиланням на окупаційну "адміністрацію" Херсона.

Як повідомлялось, раніше російські окупанти втретє відправили до Росії судно з украденим українським металобрухтом. Корабель відплив із порту окупованого Маріуполя у неділю, 12 червня.

4 червня в порт Маріуполя зайшло друге судно РФ, яке відправили для мародерства металу з України.

29 травня до порту Маріуполя зайшло перше російське вантажне судно типу "річка-море". На нього завантажують метал, який належить Україні.

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