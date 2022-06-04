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В порт Мариуполя зашло новое грузовое судно РФ: названа причина

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Мариуполь, Суббота 04 июня 2022 15:13
В порт Мариуполя зашло новое грузовое судно РФ: названа причина Фото: в порт Мариуполя зашел российский грузовой корабль (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В порт Мариуполя зашло российское судно для погрузки металлолома. Это уже второе судно РФ, которое отправили для мародерства металла из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Судно пришло, стоит в порту", - пишет издание.

Судно будет загружено партией металла, похищенного из Мариуполя.

Отметим, по данным агентства, накануне российские таможенники уже разгрузили награбленный в Мариуполе металлолом с первого судна и поместили металл на временное хранение в зону контроля в Ростове-на-Дону. Также сообщается, что 3 июня судно "Славутич", груженное листовым металлом, прибыло из Мариуполя в Ростов-на-Дону.

Как сообщалось, 29 мая в порт Мариуполя зашло российское грузовое судно типа "река-море". На него загружают металл, принадлежащий Украине.

Напомним, спутник зафиксировал движение судов в порту захваченного Мариуполя. Позже оккупанты заявили, что хотят вывезти из города украинский металл.

В мэрии сообщили, что 28 мая коллаборанты начали грузить металлопродукцию в порту.

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