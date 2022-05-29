В порт Мариуполя зашло российское грузовое судно типа "река-море". На него загружают металл, принадлежащий Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

По его словам, судно класса "Славутич" имеет приписку порта в Ростове-на-Дону. Оккупанты уже вторые сутки загружают на него рулонную сталь. Вероятно, российский корабль снова отправится в Ростов-на-Дону.

"Очередной факт официального мародерства России как государства. Уже даже никто не прячется", - добавил Андрющенко.