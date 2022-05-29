В порт Мариуполя зашло российское грузовое судно
В порт Мариуполя зашло российское грузовое судно типа "река-море". На него загружают металл, принадлежащий Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
По его словам, судно класса "Славутич" имеет приписку порта в Ростове-на-Дону. Оккупанты уже вторые сутки загружают на него рулонную сталь. Вероятно, российский корабль снова отправится в Ростов-на-Дону.
"Очередной факт официального мародерства России как государства. Уже даже никто не прячется", - добавил Андрющенко.
Напомним, спутник зафиксировал движение судов в порту захваченного Мариуполя. Позже оккупанты заявили, что хотят вывезти из города украинский металл.
В мэрии сообщили, что 28 мая коллаборанты начали грузить металлопродукцию в порту.
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