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В порт Мариуполя зашло российское грузовое судно

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Мариуполь, Воскресенье 29 мая 2022 13:17
В порт Мариуполя зашло российское грузовое судно Фото: в порт Мариуполя зашел российский грузовой корабль (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В порт Мариуполя зашло российское грузовое судно типа "река-море". На него загружают металл, принадлежащий Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По его словам, судно класса "Славутич" имеет приписку порта в Ростове-на-Дону. Оккупанты уже вторые сутки загружают на него рулонную сталь. Вероятно, российский корабль снова отправится в Ростов-на-Дону.

"Очередной факт официального мародерства России как государства. Уже даже никто не прячется", - добавил Андрющенко.

Напомним, спутник зафиксировал движение судов в порту захваченного Мариуполя. Позже оккупанты заявили, что хотят вывезти из города украинский металл.

В мэрии сообщили, что 28 мая коллаборанты начали грузить металлопродукцию в порту.

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