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Из порта Мариуполя отправилось третье судно с краденым в Украине металлоломом, - мэрия

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Мариуполь, Воскресенье 12 июня 2022 16:32
Из порта Мариуполя отправилось третье судно с краденым в Украине металлоломом, - мэрия Фото: из порта отправилось третье судно с краденым в Украине металлоломом (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты третий раз отправили в Россию судно с украденным украинским металлоломом. Корабль отплыл из порта оккупированного Мариуполя в воскресенье, 12 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Пока путлерюгенс машет флагами по городу, Россия в порту празднует по-настоящему. Очередной отправкой краденого металлопроката из порта. В третий раз. Такое оно, день России. День убийцы и мародера", - написал он, опубликовав видео.

По словам Андрющенко, именно сейчас оккупанты развернули российский флаг в центре Мариуполя. Таким образом, они празднуют день независимости РФ. Хотя мариупольцев на этом "празднике" нет.

"Без мариупольцев, которым этот "праздник на костях" совершенно непонятен. Все видят настоящее лицо России в Мариуполе. Разрушение. Убийство. Мародерство", - добавил советник мэра.

Как сообщалось, 29 мая в порт Мариуполя зашло российское грузовое судно типа "река-море". На него загружают металл, принадлежащий Украине.

Напомним, спутник зафиксировал движение судов в порту захваченного Мариуполя. Позже оккупанты заявили, что хотят вывезти из города украинский металл.

В мэрии сообщили, что 28 мая коллаборанты начали грузить металлопродукцию в порту.

4 июня в порт Мариуполя зашло второе судно РФ, которое отправили для мародерства металла из Украины.

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