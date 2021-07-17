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Боевики мешали работе ОБСЕ на Донбассе и подтвердили присутствие снайперов

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Украина, Суббота 17 июля 2021 05:37
Боевики мешали работе ОБСЕ на Донбассе и подтвердили присутствие снайперов Фото: ОБСЕ на Донбассе не пропускали боевики (facebook.com/oscesmm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе подтвердили, что используют снайперов. Это произошло 15 июля, когда оккупанты не пропускали патруль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе через блокпост в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 16 июля.

ОБСЕ сообщило о нескольких случаях, когда вооруженные боевики мешали патрулю Миссии пересекать блокпосты в оккупированных районах Донецкой и Луганской области. В одном из случаев, объясняя причину запрета, оккупанты указали на "присутствие снайпера", тем самым признав, что нарушают договоренности.

"На блокпосте вооруженных формирований вблизи н. п. Приморское
(неподконтрольный правительству, 76 км к югу от Донецка) 2 вооруженных члена
вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии в восточном
направлении к населенному пункту, сославшись на "присутствие снайпера в этом
районе". Во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, что гражданский
пассажиро-транспортный поток пересекал его", - говорится в сообщении.

Также помешали передвижению ОБСЕ боевики и в Старомихайловки. Там член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот
район, сославшись на "соображения безопасности".

В другой раз в Старомихайловке уже 3 члена вооруженных формирований (двое явно были вооружены) не пропустили патруль на запад, сославшись на "соображения безопасности". Однако наблюдатели ОБСЕ видели, ка люди и транспорт пересекали блокпост без препятствий.

Такая же ситуация произошла в окупированном Новоазовске. Там 3 боевика не
пропустили патруль в направлении границы с Российской Федерацией. Отказ мотивировали "необходимостью разрешения от командиров", хотя ОБСЕ могут патрулировать всю территорию.

В Луганской области в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино боевики приказали наблюдателям покинуть этот район. Свое поведение мотивировали "отсутствием предварительного согласования с его командирами".

Напомним, что боевики регулярно мешают работе ОБСЕ на Донбассе. Они не пропускают наблюдателей, глушат и обстреливают беспилотники.

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе стягивают тяжелую технику. ОБСЕ заметила "Грады" и танки.

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