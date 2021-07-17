Боевики мешали работе ОБСЕ на Донбассе и подтвердили присутствие снайперов

Боевики на Донбассе подтвердили, что используют снайперов. Это произошло 15 июля, когда оккупанты не пропускали патруль Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе через блокпост в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 16 июля.

ОБСЕ сообщило о нескольких случаях, когда вооруженные боевики мешали патрулю Миссии пересекать блокпосты в оккупированных районах Донецкой и Луганской области. В одном из случаев, объясняя причину запрета, оккупанты указали на "присутствие снайпера", тем самым признав, что нарушают договоренности.

"На блокпосте вооруженных формирований вблизи н. п. Приморское

(неподконтрольный правительству, 76 км к югу от Донецка) 2 вооруженных члена

вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии в восточном

направлении к населенному пункту, сославшись на "присутствие снайпера в этом

районе". Во время пребывания на блокпосте наблюдатели видели, что гражданский

пассажиро-транспортный поток пересекал его", - говорится в сообщении.

Также помешали передвижению ОБСЕ боевики и в Старомихайловки. Там член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот

район, сославшись на "соображения безопасности".

В другой раз в Старомихайловке уже 3 члена вооруженных формирований (двое явно были вооружены) не пропустили патруль на запад, сославшись на "соображения безопасности". Однако наблюдатели ОБСЕ видели, ка люди и транспорт пересекали блокпост без препятствий.



Такая же ситуация произошла в окупированном Новоазовске. Там 3 боевика не

пропустили патруль в направлении границы с Российской Федерацией. Отказ мотивировали "необходимостью разрешения от командиров", хотя ОБСЕ могут патрулировать всю территорию.

В Луганской области в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино боевики приказали наблюдателям покинуть этот район. Свое поведение мотивировали "отсутствием предварительного согласования с его командирами".