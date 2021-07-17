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Боевики размещают танки и "Грады" в Донецкой области, - отчет ОБСЕ

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Украина, Суббота 17 июля 2021 03:27
Боевики размещают танки и "Грады" в Донецкой области, - отчет ОБСЕ Фото: ОБСЕ заметила "Грады" и танки на оккупированной территории (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе размещают танки и "Грады" на оккупированной территории Донецкой области, а также на линии отвода тяжелого вооружения. В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе рассказали о нарушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ за 16 июля.

В ОБСЕ сообщают, что Миссия обнаружила 1 реактивную систему залпового огня, размещенную в нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

Речь идет об одной реактивной системе залпового огня "Град" (БМ-21) 122 калибра. Ее обнаружил патруль ОБСЕ в поселке Александровское.

"Миссия зафиксировала 1 реактивную систему залпового огня, размещенную в
нарушение линий отвода в неподконтрольном правительству районе Донецкой области, в зоне, где согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, размещение тяжелого вооружения и военного оборудования запрещено", - говорится в сообщении.

Кроме того, в этом же поселке Александровское за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ обнаружила 3 танка на полигоне в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

В отчете уточнили, что три танка неустановленного типа наблюдатели обнаружили с помощью воздушного наблюдения.

Напомним, США выступили с жестким обращением к России из-за ситуации на Донбассе. Они призывают РФ прекратить обстрелы, вывести войска, освободить пленных и не мешать работе ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что боевики массово используют снайперов на Донбассе и тяжелое вооружение.

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