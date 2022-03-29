Оккупанты отказываются воевать. Россия имеет проблемы с ротацией батальонов, - Генштаб

Российские военные отказываются участвовать в войне против Украины. Оккупант не может усилить или же заменить существующие батальоны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба.

"Есть проблема усиления и ротации существующей российской группировки врага. Таким образом, только в Тихоокеанском флоте ВСУ РФ, рекрутинговые подразделения, из-за отказа личного состава участвовать в так называемой "спецоперации", не имеют возможности составить даже одну батальонно - тактическую группу", - пишет пресс-служба.

Война России против Украины длится тридцать четыре дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.