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Окупанти відмовляються воювати. Росія має проблеми з ротацією батальйонів, - Генштаб

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Вівторок 29 березня 2022 13:56
Окупанти відмовляються воювати. Росія має проблеми з ротацією батальйонів, - Генштаб Фото: Окупанти відмовляються воювати. Росія має проблеми з ротацією батальйонів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові відмовляються брати участь у війні проти України. Окупант не може посилити або ж замінити існуючі батальйони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генштабу.

"Є проблема посилення та ротації існуючого російського угрупування ворога. Таким чином, тільки в Тихоокеанському флоті ЗСУ РФ, рекрутингові підрозділи, через відмову особового складу брати участь у так званій "спецоперації", не мають можливості скласти навіть одну батальйонно-тактичну групу", - пише пресслужба.

Війна Росії проти України триває тридцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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