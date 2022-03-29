Окупанти відмовляються воювати. Росія має проблеми з ротацією батальйонів, - Генштаб
Російські військові відмовляються брати участь у війні проти України. Окупант не може посилити або ж замінити існуючі батальйони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генштабу.
"Є проблема посилення та ротації існуючого російського угрупування ворога. Таким чином, тільки в Тихоокеанському флоті ЗСУ РФ, рекрутингові підрозділи, через відмову особового складу брати участь у так званій "спецоперації", не мають можливості скласти навіть одну батальйонно-тактичну групу", - пише пресслужба.
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