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Оккупанты не оставляют попыток захватить Рубежное, - ОВА

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Луганск, Суббота 30 апреля 2022 08:42
Оккупанты не оставляют попыток захватить Рубежное, - ОВА Фото: оккупанты пытаются захватить Рубежное (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты продолжают наступление на Северодонецком направлении, где пытается завершить захват Рубежного. Но выполнить задуманное врагу не удается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА (ОДА) Сергея Гайдая.

"На территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбиты 14 атак врага, уничтожены 11 танков, 7 артиллерийских систем, 28 единиц бронированной техники и 14 автомобилей", - рассказал он.

По словам Гайдая, подразделения ПВО сбили самолет и 7 беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщалось, две школы и 20 домов были разрушены в пятницу, 29 апреля, в Луганской области. Россияне продолжают штурмовать Рубежное и Попасную.

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