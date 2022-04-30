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Окупанти не полишають спроб захопити Рубіжне, - ОВА

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Луганськ, Субота 30 квітня 2022 08:42
Окупанти не полишають спроб захопити Рубіжне, - ОВА Фото: окупанти намагаються захопити Рубіжне (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують наступ на Сєверодонецькому напрямку, де намагається завершити захоплення Рубіжного. Але виконати задумане ворогу не вдається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА (ОДА) Сергія Гайдая.

"На території Луганської та Донецької областей за минулу добу відбито 14 атак ворога, знищено 11 танків, 7 артилерійських систем, 28 одиниць броньованої техніки та 14 автомобілів", - розповів він.

За словами Гайдая, підрозділи ПВО збили літак та 7 безпілотних літальних апаратів.

Як повідомлялось, дві школи та 20 будинків були зруйновані за п’ятницю, 29 квітня, в Луганській області. Росіяни продовжують штурмувати Рубіжне та Попасну.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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