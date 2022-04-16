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Оккупанты оставили в Киевской области массу смертельных "сюрпризов", - МВД

Фото: растяжка, оставленная российскими солдатами в Киевской области (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты при своем отступлении оставили в Киевской области массу растяжек, много взрывчатки, мин и гранат, которые представляют большую опасность для местных жителей. Уже есть жертвы в некоторых районах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу министерства внутренних дел Украины.

"Оккупанты отступили с Киевщины, но оставили немало ужасных "сюрпризов". Взрывчатка в машинах, растяжки в домах, неразорвавшиеся снаряды и мины на дорогах", - отмечают правоохранители.

О ряде трагических фактов рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

В Гавронском районе местные жители зашли в не обследованный взрывотехниками дом, где в подвале рашисты оставили растяжку. В результате 3 человека получили травмы.

В Бучанском районе бригада электриков двигалась на авто через село Наливайковка и наехала на мину. В результате взрыва водитель и электромонтер получили травмы разной степени тяжести, и были госпитализированы.

"В начале апреля 46-летний киевлянин вез матери медикаменты в Вышгородский район. На лесной дороге рядом с селом Феневичи мужчина взорвался на взрывной ловушке. От полученных травм он погиб на месте", - сообщил Небитов.

Он призвал всех жителей Киевской области быть осторожными, не посещать неисследованные специалистами зоны, не пользоваться лесными дорогами и тропами, в оккупационных районах, а также следить за детьми и четко следовать инструкциям взрывотехников и спасателей.

Растяжки и взрывчатка, оставленные российскими солдатами в Киевской области (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

Ранее глава Киевской ОВА заявил, что людям возвращаться в область еще опасно, так как оккупанты оставили много ловушек.

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