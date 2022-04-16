Окупанти залишили в Київській області масу смертельних "сюрпризів", - МВС

"Окупанти відступили з Київщини, але лишили чимало жахливих "сюрпризів". Вибухівка в автівках, розтяжки в будинках, нерозірвані снаряди та міни на дорогах", - зазначають правоохоронці.

Про низку трагічних фактів розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

У Гавронському районі місцеві жителі зайшли в не обстежений вибухотехніками будинок, де в підвалі рашисти залишили розтяжку. В результаті 3 людини отримали травми.

У Бучанському районі бригада електриків рухалася на авто через село Наливайківка і наїхала на міну. В результаті вибуху водій і електромонтер отримали травми різного ступеня тяжкості, і були госпіталізовані.

"На початку квітня 46-річний киянин віз матері медикаменти до Вишгородського району. На лісовій дорозі поряд з селом Феневичі чоловік підірвався на вибуховій пастці. Від отриманих травм загинув на місці", - повідомив Нєбитов.

Він закликав усіх жителів Київської області бути обережними, не відвідувати недослідженими фахівцями зони, не користуватися лісовими дорогами і стежками, в окупаційних районах, а також стежити за дітьми та чітко слідувати інструкціям вибухотехніків і рятувальників.

Розтяжки і вибухівка, залишені російськими солдатами в Київській області (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)