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Возвращаться в Киевскую область еще опасно, оккупанты оставили много ловушек, - глава ОВА

Новина українською →
Понедельник 11 апреля 2022 06:10
Возвращаться в Киевскую область еще опасно, оккупанты оставили много ловушек, - глава ОВА Фото: Васильков после обстрела российскими военными (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Несмотря на то, что Киевскую область освободили от российских военных, возвращаться домой местным жителям еще не рекомендуют. Оккупанты оставили много растяжек и ловушек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской ОВА Александра Павлюка в эфире телемарафона.

"Только за эту неделю обезврежено около 11 тысяч боеприпасов. Это и неразорвавшиеся мины, и установленные ловушки, растяжки. Очень много "сюрпризов" оставляют нам россияне в городах, откуда они выходят. Это нужно очень тщательно проверять. Только после этого мы сможем дать людям доступ к их объектам", - заявил Павлюк.

Он также отметил, что тех, кто будет возвращаться в свои дома, на блокпостах будут пропускать, но власти не гарантируют безопасность.

Павлюк советует не спешить возвращаться домой. Он также заявил, чтобы не допустить мародерство и сохранить имущество мирных жителей, было привлечено около 600 полицейских из других районов для круглосуточного контроля.

Он добавил, что в большинстве случаев среди мародеров - местные жители, которые знают, кто уехал. Они пытаются заходить в чужие дома, но полиция их задерживает.

Напомним, британская разведка сообщила о том, что в Бузовой под Киевом найдена братская могила с мирными жителями.

Мы также писали о том, что Кабинет министров выделил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных территорий.

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