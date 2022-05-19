Оккупанты в очередной раз обстреляли Бахмут. Попали в жилые дома

Из-под завалов частного дома, спасатели вытащили 6 человек. Их жизни ничего не угрожает.

В пятиэтажке уничтожен целый подъезд. По предварительной информации, никто из гражданских не пострадал.

"Россияне продолжают стрелять по гражданским, но своевременная эвакуация позволяет нам спасти сотни жизней. Из 73 тысяч жителей Бахмута сейчас в городе остаются чуть больше 20 тысяч - благодаря этому нам удается избегать того количества жертв, на которую надеется враг", - пишет Кириленко.

Председатель Донецкой ОГА призвал всех кто остался в городе - немедленно эвакуироваться, поскольку в области пока нет безопасных мест.

Фото: оккупанты в очередной раз обстреляли Бахмут (фото facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)