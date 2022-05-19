Окупанти вкотре обстріляли Бахмут. Влучили у житлові будинки

Російські військові вкотре завдали авіаудару по Бахмуту. Влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
З-під завалів приватного будинку, рятувальники витягнули 6 людей. Їх життю нічого не загрожує.
У п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд. За попередньою інформацією, ніхто з цивільних не постраждав.
"Росіяни продовжують стріляти по цивільним, але своєчасна евакуація дозволяє нам врятувати сотні життів. Із 73 тисяч мешканців Бахмута зараз у місті залишаються трошки більше 20 тисяч – завдяки цьому нам вдається уникати тієї кількості жертв, на яку сподівається ворог", - пише Кириленко.
Голова Донецької ОВА закликав усіх хто залишився в місті - негайно евакуюватись, оскільки в області наразі немає безпечних місць.
Фото: окупанти вкотре обстріляли Бахмут (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 17 травня окупанти завдали ракетного удару по Бахмуту. Внаслідок вогню було зруйновано житловий будинок з по 1 по 5 поверх. Ще тоді рятувальники дістали з-під завалів загиблого та тяжкопоранену 9-річну дівчинку. Вже на наступний день, 18 травня, рятувальники виявили тіла жінки та дворічної дитини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.