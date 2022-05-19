RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вкотре обстріляли Бахмут. Влучили у житлові будинки

Фото: окупанти вкотре обстріляли Бахмут (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові вкотре завдали авіаудару по Бахмуту. Влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

З-під завалів приватного будинку, рятувальники витягнули 6 людей. Їх життю нічого не загрожує.

У п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд. За попередньою інформацією, ніхто з цивільних не постраждав.

"Росіяни продовжують стріляти по цивільним, але своєчасна евакуація дозволяє нам врятувати сотні життів. Із 73 тисяч мешканців Бахмута зараз у місті залишаються трошки більше 20 тисяч – завдяки цьому нам вдається уникати тієї кількості жертв, на яку сподівається ворог", - пише Кириленко.

Голова Донецької ОВА закликав усіх хто залишився в місті - негайно евакуюватись, оскільки в області наразі немає безпечних місць.

Фото: окупанти вкотре обстріляли Бахмут (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 17 травня окупанти завдали ракетного удару по Бахмуту. Внаслідок вогню було зруйновано житловий будинок з по 1 по 5 поверх. Ще тоді рятувальники дістали з-під завалів загиблого та тяжкопоранену 9-річну дівчинку. Вже на наступний день, 18 травня, рятувальники виявили тіла жінки та дворічної дитини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаДонецька областьРосійська Федерація