Окупанти вкотре обстріляли Бахмут. Влучили у житлові будинки

З-під завалів приватного будинку, рятувальники витягнули 6 людей. Їх життю нічого не загрожує.

У п’ятиповерхівці знищено цілий під’їзд. За попередньою інформацією, ніхто з цивільних не постраждав.

"Росіяни продовжують стріляти по цивільним, але своєчасна евакуація дозволяє нам врятувати сотні життів. Із 73 тисяч мешканців Бахмута зараз у місті залишаються трошки більше 20 тисяч – завдяки цьому нам вдається уникати тієї кількості жертв, на яку сподівається ворог", - пише Кириленко.

Голова Донецької ОВА закликав усіх хто залишився в місті - негайно евакуюватись, оскільки в області наразі немає безпечних місць.

Фото: окупанти вкотре обстріляли Бахмут (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)