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Оккупанты объявили в ОРДО "всеобщую мобилизацию"

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Украина, Суббота 19 февраля 2022 08:35
Оккупанты объявили в ОРДО "всеобщую мобилизацию" Фото: главарь "ДНР" Денис Пушилин (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин объявил о "всеобщей мобилизации" на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО). Накануне он объявлял эвакуацию населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пушилина, зарегистрированный в российской доменной зоне.

Как передают местные сайты, решение о мобилизации уже утвердил так называемый "народный совет", который оперативно собрали рано утром 19 февраля.

Напомним, главари пророссийских боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили 18 февраля эвакуацию населения оккупированного Донбасса в Россию. Однако, как оказалось, видеоролики с обращениями были записаны за два дня до этого - 16 февраля.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение напасть на Украину. Он добавил, что до российского вторжения возможность дипломатического решения конфликта останется открытой.

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