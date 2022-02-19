Оккупанты объявили в ОРДО "всеобщую мобилизацию"

Главарь группировки "ДНР" Денис Пушилин объявил о "всеобщей мобилизации" на территории отдельных районов Донецкой области (ОРДО). Накануне он объявлял эвакуацию населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пушилина, зарегистрированный в российской доменной зоне.

Как передают местные сайты, решение о мобилизации уже утвердил так называемый "народный совет", который оперативно собрали рано утром 19 февраля.

Напомним, главари пророссийских боевиков Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили 18 февраля эвакуацию населения оккупированного Донбасса в Россию. Однако, как оказалось, видеоролики с обращениями были записаны за два дня до этого - 16 февраля.