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Окупанти оголосили в ОРДЛО "загальну мобілізацію"

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Україна, Субота 19 лютого 2022 08:35
Окупанти оголосили в ОРДЛО "загальну мобілізацію" Фото: ватажок "ДНР" Денис Пушилін (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін оголосив про "загальну мобілізацію" на території окремих районів Донецької області (ОРДО). Аналогічну заяву зробив Леонід Пасічник, глава "ЛНР", яка діє в окупованих районах Луганської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пушиліна, зареєстрований в російській доменній зоні.

Як передають місцеві сайти, рішення про мобілізацію в Донецьку вже затвердила так звана "народна рада", яку оперативно зібрали рано вранці 19 лютого.

Нагадаємо, ватажки проросійських бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник оголосили 18 лютого евакуацію населення окупованого Донбасу до Росії. Однак, як виявилося, відеоролики зі зверненнями були записані за два дні до цього - 16 лютого.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що російський лідер Володимир Путін прийняв рішення напасти на Україну. Він додав, що до російського вторгнення можливість дипломатичного вирішення конфлікту залишиться відкритою.

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