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Оккупанты обстреляли Золотое, разрушены несколько домов

Фото: войска РФ обстреляли дома в Золотом (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты обстреляли жилые дома в Золотом Луганской области, в результате чего получили повреждения несколько зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

Противник нанес удар по Золотому вечером 13 апреля и в ночью 14-го. Еще три дома стали теперь непригодными для жизни, отмечает чиновник.

"Враг продолжает воевать с мирным населением. Сначала лишать домов, а если что-то уцелело - грабить. Сколько побед они одержали на поле сражения? Уже в течение месяца стоят на тех же позициях или отступают, как на севере. А вот над мирной жизнью у россиян побед гораздо больше - десятки разрушенных домов каждый день. Они этим кичатся, а людям негде жить", - пишет он в Telegram.

Также Гайдай рассказал о ситуации на линии фронта в Луганской и Донецкой областях, где бойцы ВСУ отбили 8 атак врага, и уничтожили 1 танк, 4 единицы бронированной и 6 - автомобильной техники, а также 1 артиллерийскую систему.

Ранее сообщалось, что в Луганской области в городе Новодружеск российским снарядом был полностью разрушено дом.

Напомним также, перед этим в Луганской области оккупанты разрушили еще 12 жилых домов, в результате чего были жертвы.

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