В Луганской области оккупанты разрушили еще 12 жилых домов, есть жертвы
Российские военные продолжают обстреливать Луганскую область. Оккупанты разрушили 12 жилых домов, 7 - этой ночью. Больше всего пострадали жилые массивы Рубежного, Лисичанска, Северодонецка и Новодружеска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
В Лисичанске есть жертвы, один мужчина погиб и еще три человека получили ранения. Двоих людей вовремя эвакуировали из-под обстрелов. В Рубежном после обстрелов загорелись три дома.
Оккупанты обстреляли Луганскую область (фото: t.me/luhanskaVTSA)
"Очень часто спасатели получают вызовы с территории города, где уже почти месяц находятся кадыровцы или непосредственно в зоне активных боевых действий. Поэтому пожаров и соответственно разрушений в Рубежном намного больше", - отметил Гайдай.
По его словам, два дома горели ночью в Павлограде под Северодонецком, еще два и несколько хозяйственных построек - в Новодружеске.
В Кременной и Щедрищевом после российских обстрелов пламенем охватило хвойную подстилку. Всего в области бойцы ГСЧС ликвидировали 17 пожаров.
Напомним, что в Донецкой области оккупанты обстреляли село. Повреждено 30 домов.
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