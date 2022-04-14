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Окупанти обстріляли Золоте, зруйновано кілька будинків

Фото: війська РФ обстріляли будинки в Золотому (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти обстріляли житлові будинки в Золотому Луганської області, в результаті чого отримали пошкодження кілька будівель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

Противник завдав удару по Золотому ввечері 13 квітня і в вночі 14-го. Ще три будинки стали тепер непридатними для життя, зазначає чиновник.

"Ворог продовжує воювати з мирним населенням. Спочатку лишати домівок, а якщо щось вцілило - грабувати. Скільки перемог вони отримали на полі бою? Вже упродовж місяця стоять на тих самих позиціях, або відступають, як на півночі. А от над мирним життям в росіян звитяг значно більше - десятки зруйнованих будинків щодня. Вони цим хизуються, а людям нема, де жити", - пише він у Telegram.

Також Гайдай розповів про ситуацію на лінії фронту в Луганській і Донецькій областях, де бійці ЗСУ відбили 8 атак ворога, і знищили 1 танк, 4 одиниці броньованої та 6 - автомобільної техніки, а також 1 артилерійську систему.

Раніше повідомлялося, що в Луганській області в місті Новодружеськ російським снарядом було повністю зруйновано будинок.

Нагадаємо також, перед цим у Луганській області окупанти зруйнували ще 12 житлових будинків, в результаті чого були жертви.

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ЛуганськЗолотоеВійна Росії проти України