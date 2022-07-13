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Оккупанты обстреляли завод по производству керамогранита в Донецкой области

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Донецкая область, Среда 13 июля 2022 20:43
Оккупанты обстреляли завод по производству керамогранита в Донецкой области Фото: оккупанты обстреляли завод по производству керамогранита в Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска обстреляли завод по производству керамогранита Zeus Ceramica в Славянске Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Сегодня вечером помещение завода попало под обстрел - к счастью, обошлось без жертв, но есть немало поврежденного имущества", - написал он.

Кириленко отметил, что разрушение такого завода нанесет серьезный удар по экономике региона.

"Русские уничтожают наш промышленный потенциал. Но за все сами же и заплатят", - добавил он.

Завод был создан в 2003 году. Zeus Ceramica экспортировал 30% продукции на международный рынок, активно сотрудничал с Европой, Канадой и США.

Как сообщалось ранее, сегодня оккупанты обстреляли предприятие в Запорожье. По меньшей мере семь человек получили ранения.

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