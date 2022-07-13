Оккупанты обстреляли завод по производству керамогранита в Донецкой области
Российские войска обстреляли завод по производству керамогранита Zeus Ceramica в Славянске Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Сегодня вечером помещение завода попало под обстрел - к счастью, обошлось без жертв, но есть немало поврежденного имущества", - написал он.
Кириленко отметил, что разрушение такого завода нанесет серьезный удар по экономике региона.
"Русские уничтожают наш промышленный потенциал. Но за все сами же и заплатят", - добавил он.
Завод был создан в 2003 году. Zeus Ceramica экспортировал 30% продукции на международный рынок, активно сотрудничал с Европой, Канадой и США.
Как сообщалось ранее, сегодня оккупанты обстреляли предприятие в Запорожье. По меньшей мере семь человек получили ранения.
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