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Ракетный удар по Запорожью: под завалами могут быть люди

Новина українською →
Запорожье, Среда 13 июля 2022 17:31
Ракетный удар по Запорожью: под завалами могут быть люди Фото: российские ракеты попали в предприятие в Запорожье, под завалами могут быть люди (t.me/starukhofficial)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска выпустили две крылатые ракеты по предприятию в Запорожье. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

Отмечается, что разрушениям подвергся цех, расположенный в Днепровском районе Запорожья. Там возник пожар.

"На месте событий работают все соответствующие службы, спасатели разбирают завалы. Разрушения большие. Не исключена возможность, что под ними могут находиться люди", - написал он.

Ранее сообщалось о 7 травмированных людях в результате удара.

Напомним, в Запорожье раздалось несколько взрывов после начала переговоров в Стамбуле по "зерновому коридору".

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