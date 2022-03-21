Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии жилые дома в Сумской области, есть жертвы

Сегодня, 20 марта, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Тростянец Сумской области. Из тяжелой артиллерии удары были нанесены по жилым домам местных жителей. В результате инцидента погибло 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, 20 марта российские военные, применяя средства, запрещенные международным правом, из тяжелой артиллерии обстреляли жилые дома жителей города Тростянец.

"Оккупанты фактически уничтожили несколько домов и убили трех проживавших там пенсионеров. В результате обстрела погибли 64-летний Валентин Васильевич, 70-летний Николай Тихонович и 73-летняя Екатерина Петровна", - говорится в сообщении.

Также повреждено еще несколько многоквартирных жилых домов и магазин.