Окупанти обстріляли з важкої артилерії житлові будинки в Сумській області, є жертви

Сьогодні, 20 березня, російські окупанти в черговий раз обстріляли місто Тростянець Сумської області. З важкої артилерії удари були нанесені по житлових будинках місцевих жителів. В результаті інциденту загинуло 3 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 20 березня російські військові, застосовуючи засоби, заборонені міжнародним правом, з важкої артилерії обстріляли житлові будинки жителів міста Тростянець.

"Окупанти фактично знищили кілька будинків і вбили трьох пенсіонерів, що проживали там. В результаті обстрілу загинули 64-річний Валентин Васильович, 70-річний Микола Тихонович і 73 - річна Катерина Петрівна", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено ще кілька багатоквартирних житлових будинків і магазин.