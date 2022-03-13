Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области

В субботу, 13 марта, российские оккупанты продолжили обстрелы в Украине. В частности, под вражеский огонь попала Святогорская лавра, которая находится в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госпогранслужбы.

Klymenko Time в своем Telegram-канале также опубликовали фотографии и видео с места инцидента.

Напомним, российская авиация нанесла удар вблизи села Миляч Сарненского района в Ровенской области. В результате бомбардировки никто не пострадал. Бомбардировка произошла около 14:40. Было повреждено линию электропередач.

Мы также писали о том, что оккупанты размещают "Грады" в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты. Снимки сделаны в селе Богдановка Броварского района Киевской области и в городе Тростянец Сумской области.

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